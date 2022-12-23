В Абу-Даби впервые в мире запустят 5D-иммерсивный мегааттракцион

В тематическом парке Ferrari World Abu Dhabi на острове Яс в Абу-Даби откроют первый в мире 5D-иммерсивный мегааттракцион с боковым падением, спецэффектами и декорациями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на СМИ Абу-Даби, открытие американских горок под названием Mission Ferrari запланировано на 12 января 2023 года. Организаторы отметили, что аттракцион не похож ни на какой другой в мире, передает Day.Az.

Ранее дубайский аттракцион Storm Coaster стал обладателем записи в Книге рекордов Гиннесса - его признали самыми быстрыми в мире американскими горками с вертикальным запуском. Аттракцион находится на площадке торгово-развлекательного комплекса Dubai Hills Mall и представляет собой 679-метровую трассу с тремя поездами, каждый из которых может одновременно перевозить 12 любителей экстрима. Storm Coaster открылся в 2022 году и поднимает гонщиков на 50 метров в высоту.