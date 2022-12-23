Байден подписал военный бюджет США на 2023 год

Президент США Джо Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере $858 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу, 23 декабря, президент подписал закон <...> об оборонном бюджете на 2023 финансовый год", - говорится в документе. "Закон <...> включает критически важные положения для поддержки национальной обороны нашей страны, внешней политики, а также внутренней безопасности", - отметил также Байден в отдельном заявлении.

Ранее соответствующий законопроект одобрили обе палаты Конгресса США. Документ, помимо прочего, предполагает выделение не менее $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. Он включает санкции за связанные с золотом операции с РФ, предусматривает продление на 5 лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также "делает постоянным запрет на обмен с РФ информацией, касающейся систем ПРО".