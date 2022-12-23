Эрдоган отметил значимость взаимовыгодного сотрудничества Турции и ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что обсуждены состояние и перспективы отношений Турции и Нидерландов, а также региональные процессы.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение развитием двусторонних связей благодаря налаженному диалогу сторон.

Касаясь отношений Турции и ЕС, турецкий лидер отметил, что нынешнее состояние связей между Анкарой и Брюсселем не отвечает интересам сторон. "Интересы ЕС не должны игнорироваться в угоду узких целей одного или двух членов объединения. Отказ от подобного подхода проложит путь для взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер заявил далее, что Анкара продолжает дипломатические контакты с российской и украинской сторонами на высшем уровне.