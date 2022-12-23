https://news.day.az/world/1522492.html На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей , есть пострадавшие
На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей , есть пострадавшие
Массовая автоавария произошла в пятницу в Чехии на скоростной автомагистрали, ведущей от Праги на восток республики. В результате повреждения получили 40 машин, есть раненые.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на информационное агентство ČTK, авария произошла в районе города Брно на юго-востоке Чехии. Между 170 и 180 км восточнее Праги столкнулись 38 легковых автомобилей и два грузовика.
Известно о двух раненых.
Движение по трассе временно остановлено.
Массовая автоавария произошла в условиях густого тумана. Ее обстоятельства расследует полиция.
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