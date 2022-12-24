Болгария рассчитывает получить больше газа через Турцию
София продолжает переговоры с Анкарой для использования 1 млрд кубических метров мощностей турецких терминалов по СПГ.
Об этом журналистам сообщил министр энергетики Болгарии Росен Христов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По словам министра, в Болгарии нет проблем с закупкой СПГ, но есть проблемы с площадкой, где его можно было разгрузить.
Глава ведомства отметил, что в настоящее время Болгария использует СПГ-терминал Ревитусса в Греции.
"Этот терминал очень загружен. Соглашение по плавучему блоку для хранения и регазификации (FSRU) в Дедеагадже также начнет действовать в 2024 году. Но нам все же нужен дополнительный миллиард кубометров мощностей",- сказал глава ведомства.
Болгария ведет переговоры о резервировании мощности в один миллиард кубометров в год на терминалах СПГ в Турции и о передаче газа из сети BOTAŞ к болгарской границе, сказал Росен Христов.
Министр привлек внимание к тому, что Болгария могла бы использовать любой терминал в Турции.
Для обеспечения безопасности поставок будут подписаны соглашения с различными поставщиками СПГ, добавил министр.
Ежегодное потребление природного газа в Болгарии составляет около 3,5 миллиардов кубометров.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре