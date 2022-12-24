В Стамбуле обрушилась терраса ресторана, посетители оказались в воде

Четыре человека пострадали в ночь на субботу в результате обрушения террасы ресторана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство DHA, инцидент произошел на улице Арнавуткёй.

Все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Как отметили власти, начато расследование инцидента.

Агентство DHA опубликовало видео с места происшествия, на котором видно, как из Босфора вытаскивают оказавшихся в воде после обрушения посетителей ресторана.