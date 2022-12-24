Талибы ввели запрет на присутствие сотрудников женского пола в университетах

Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, ввело запрет на присутствие сотрудников женского пола, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, в афганских университетах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники.

По сведениям агентства, "талибы распорядились, чтобы преподаватели и административные работники женского пола во всех университетах страны не появлялись на своих рабочих местах с завтрашнего дня (субботы, 24 декабря)".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября 2021 года, сторонники "Талибана" начали вводить различные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создания в государстве "соответствующей исламской среды". В частности, они ликвидировали существовавшее около 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, ограничили доступ девочек к школам и обязали женщин носить паранджу на улице и в общественных местах.

Во вторник, как информировал телеканал Ariana News, министерство высшего образования талибов направило в афганские университеты письмо, в котором уведомило о том, что занятия для девушек должны быть "немедленно приостановлены до дальнейшего распоряжения". В четверг министр высшего образования в сформированном талибами временном кабмине Нада Мухаммед Надим заявил, что это решение было вызвано четырьмя причинами - присутствием девушек в университетских общежитиях и их приездом из провинций на учебу без сопровождения мужчин, несоблюдением студентками правил ношения хиджаба, совместным обучением в ВУЗах лиц мужского и женского пола, а также обучением девушек на некоторых факультетах, что "противоречит исламскому праву и ущемляет гордость афганцев".