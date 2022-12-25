Британия увеличит расходы на оборону

Великобритания намерена увеличить расходы на оборону на фоне конфликта в Украине. Об этом пишет газета Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант, как ожидается, объявит об увеличении расходов весной.

"Расходы на оборону должны увеличиться более чем на миллиард фунтов стерлингов", - сказано в публикации.

По информации издания, Минфин Британии "принял довод о том, что бюджет" Министерства обороны страны "не должен падать по сравнению с инфляцией", пока происходит украинский конфликт.