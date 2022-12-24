Британские парламентарии боятся массовых казней в Саудовской Аравии на Рождество, в связи с чем направили главе МИД Британии Джеймсу Клеверли письмо с просьбой сделать предупредительные заявления, сообщает издание The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Парламентарии Дэвид Дэвис, Хилари Бенн, Питер Боттомли, Алистер Кармайкл и Энди Слотер в письме отмечают, что власти Саудовской Аравии уже использовали в 2016-м и 2020-м годах рождественский период как время для проведения массовых казней из-за того, что в праздники европейские правительства менее способны быстро отреагировать на нарушения прав человека в ближневосточной монархии.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что Саудовская Аравия может провести массовые казни в период праздников, когда внимание мира обращено в другую сторону, а саудовские власти считают, что столкнутся с меньшим дипломатическим ударом", - указано в письме.