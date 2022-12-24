В США растет заболеваемость новым подвидом омикрона

В Соединенных Штатах доля заразившихся подвидом XBB омикрон-штамма COVID-19 увеличилась до 18%, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Сообщается, что новый вариант омикрон-штамма составляет более половины случаев заболевания COVID-19 на северо-востоке США. И на фоне праздничных поездок, как ожидается, заболеваемость продолжит расти.

По всей стране, как свидетельствуют оценки Центра США по контролю и профилактике заболеваний, за последнюю неделю на долю XBB пришлось 18,3% случаев заболеваний COVID-19. Неделей раньше этот показатель составлял 11,2%.