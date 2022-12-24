В Китае спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале января. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на эпидемиологов, передает Day.Az.

"Думаю, что пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик", - спрогнозировал профессор, возглавляющий кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бен Коулинг.

Уточняется, что при высокой степени трансмиссивности вариантов омикрон-штамма, которые сейчас преобладают в стране, ожидается, что рост числа случаев заражения будет внезапным. Однако, принимая во внимание масштабы населения Китая и региональные различия, пики заболеваемости настигнут разные регионы в разное время. "На то, чтобы "цунами" заболеваемости, захлестнувшее крупные города Китая, утихло, может уйти около двух месяцев", - пишет издание.