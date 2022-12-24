Японские власти решили отказаться от принципа военной сдержанности. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом, пишет издание, Япония планирует удвоить военные расходы. Власти страны собираются за ближайшие пять лет увеличить оборонный бюджет примерно на $315 млрд. Кроме того, власти страны рассматривают концепцию нанесения контрударов по вражеской территории.

Журнал отмечает, что новая стратегия в значительной степени отличается от предыдущей политики Токио.

"Токио традиционно ограничивал свою деятельность многосторонним миротворчеством и американо-японским альянсом, а расходы на оборону ограничивались одним процентом ВВП", - утверждается в публикации.

Foreign Affairs подчеркивает, что на протяжении многих лет у Японии был демографический, экономический и технологический потенциал для того, "чтобы стать великой державой", но сегодня страна сталкивается с новыми вызовами. Главной угрозой Японии журнал называет Китай, который наращивает как обычное, так и ядерное вооружение. Угрозой также называется КНДР, которая, по информации издания, в 2022 году провела 86 ракетных испытаний.

Foreign Affairs сообщает, что Токио задумалось над концепцией нанесения ответного удара, так как власти беспокоятся из-за того, что Японии недостаточно существующей системы противоракетной обороны.