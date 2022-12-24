ЕС добился экономии энергоресурсов

В период с августа по ноябрь 2022 года жители Европы сократили потребление СПГ на 20,1% по сравнению с теми же периодами в период с 2017 по 2021 годы, однако данная мера снижает экономические показатели региона. Об этом пишет Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что с августа по ноябрь 2022 года потребление СПГ в ЕС сократилось на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2017-2021 годах. В частности, в Финляндии потребление сократилось на 52,7%, в Латвии - на 43,2%, в Литве - на 41,6%, отметили в публикации.

По данным издания, уменьшение потребления привело к тому, что цены на электроэнергию подскочили в 10 раз, а на газ - в пять раз. Кроме того сократилось производство, а предприятия стали останавливаться, что стало тревожным звонком для экономики.

Эксперты рынка посчитали, что в этом году экономия европейцев позволила избежать отключений электроэнергии зимой. Кроме того, текущий отопительный сезон может пройти вполне спокойно.