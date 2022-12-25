Eni решил построить в Конго второй плавучий СПГ-терминал

Итальянская энергокомпания Eni запланировала строительство в Конго второй плавучей установки по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 2,4 млн тонн в год. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Eni подписала контракт с компанией Wison Heavy Industry на строительство и установку плавучего терминала СПГ мощностью 2,4 миллиона тонн в год. Он будет размещен на шельфе Республики Конго", - отметили в публикации.

В пресс-релизе указали, что благодаря новой установке производство СПГ на проекте вырастет до 3 млн тонн в год уже к 2025 году.

В сообщении добавили, что предварительные работы уже начались. Например, было заказано оборудование, комплектующие для длительного пользования.