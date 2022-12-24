В Израиле преступник открыл огонь по полицейским
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Трое сотрудников получили ранения в результате инцидента в городе Кафр-Касем в центральном округе Израиле.

Полицейские прибыли на вызов, когда по ним открыли огонь. Преступник попытался скрыться на автомобиле

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.