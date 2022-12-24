https://news.day.az/world/1522556.html В Израиле преступник открыл огонь по полицейским - ВИДЕО
В Израиле преступник открыл огонь по полицейским - ВИДЕО
Трое сотрудников получили ранения в результате инцидента в городе Кафр-Касем в центральном округе Израиле.
Полицейские прибыли на вызов, когда по ним открыли огонь. Преступник попытался скрыться на автомобиле
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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