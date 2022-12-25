Кадры столкновения самолета с птицей в Сан-Паулу

В Бразилии приземление самолета чуть не закончилось трагедией. Приближаясь к аэропорту в Сан-Паулу, лайнер местной авиакомпании внезапно столкнулся с огромной птицей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, самолет ATR72-212 бразильской авиакомпании VoePass Linhas Aereas приближался к аэропорту Конгоньяс в Сан-Паулу, когда столкнулся с очень большой птицей.

Удар был настолько сильный, что пернатый практически полностью скрылся в носовой части самолета. В итоге, пилоту удалось совершить посадку и никто из пассажиров не пострадал.