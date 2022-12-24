Столкновения в Париже

Париж приходит в себя после жестокого нападения и разгромов. Накануне вечером, разгар предновогодней суеты, мужчина устроил стрельбу рядом с курдским культурным центром. В результате инцидента погибли три человека, еще четверо получили серьезные ранения. Преступника быстро задержали. Все это произошло на глазах у местной диаспоры, которая сразу же отреагировала - сотни курдов вышли на улицы Парижа и устроили массовые беспорядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, полиция попыталась предотвратить этот хаос - в ход пошли дубинки и слезоточивый газ.

Протестующие бросали в правоохранителей камни и палки, а также поджигали мусорные баки, чтобы преградить путь силовикам. Пострадали как минимум 11 стражей правопорядка.