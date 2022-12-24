Карл III записал первое рождественское обращение к британцам

Первое рождественское телевизионное обращение к нации короля Великобритании Карла III увидят 25 декабря жители Соединенного Королевства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца, передает Day.Az.

Съемки выступления монарха прошли в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Обращение Карла III было записано режиссерской бригадой корпорации Би-би-си.

Ранее сообщалось, что королевская семья проведет Рождество в поместье Сандрингем.

Напомним, Карл III взошел на престол после того, как в сентябре скончалась британская королева Елизавета II. Ее последнее рождественское телевизионное обращение к нации было записано в Белой гостиной в Виндзорском замке.