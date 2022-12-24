Премьер Молдовы обратилась к жителям страны

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица призвала жителей страны продолжить экономить потребление энергоресурсов. Об этом сообщается на сайте молдавского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что состоялось заседание комиссии по координации мер по недопущению и смягчению последствий энергетического кризиса. Гаврилица призвала потребителей, государственные органы и предприятия продолжать экономить электроэнергию и другие энергоресурсы.

"Было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95% счетов компании "Молдовагаз". Точно так же были выплачены все текущие долги перед российским "Газпромом ", - сообщила пресс-служба.

В настоящее время в Молдове действует режим чрезвычайного положения, объявленный в том числе из-за энергокризиса на фоне проблем с нехваткой газа и резким подорожанием энергоресурсов.