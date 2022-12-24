The Sun извинилась за публикацию скандальной статьи о Меган Маркл

Британская газета The Sun выпустила извинения за статью своего колумниста, телеведущего Джереми Кларксона, в которой он призвал жестоким образом наказать герцогиню Сассекскую, жену принца Гарри Меган Маркл, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В колонке бывший ведущий передачи Top Gear сделал отсылку на эпизод сериала "Игра Престолов", заявив, что Маркл следует голой провести по улицам всех британских городов, чтобы люди с криками "Позор!" закидали ее экскрементами. Еще он отметил, что многие его ровесники думают также.

Публикация повлекла шквал критики в адрес издания. Британцы подали множество жалоб в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO), а более 60 членов британского парламента потребовали от The Sun наказать Кларксона и отказаться от дальнейшего сотрудничества с ним.

В результате газета удалила скандальную статью и извинилась перед читателями.

"Мнения колумнистов принадлежат им самим, однако как издатель мы осознаем, что со свободой слова приходит ответственность. Мы в The Sun сожалеем о выходе этой публикации и приносим искренние извинения", - сказано на сайте The Sun.

Сам Джереми Кларксон после выхода заметки признал, что сделал неуместную отсылку, которая "расстроила множество людей", и добавил, что он "ужаснулся, что причинил столько боли". Свою статью телеведущий попросил удалить.