Власти Германии удаляют почтовые ящики экс-чиновников

Правительство Германии регулярно удаляет электронные почтовые ящики уходящих в отставку должностных лиц, в том числе бывшего канцлера страны Ангелы Меркель. Эта практика может привести к потере важной информации, пишет газета Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Редакция газеты считает, что содержимое почтовых ящиков политиков следует передать на хранение в федеральные архивы. Есть опасения, что практика удаления таких ящиков может препятствовать выявлению возможных правонарушений или ошибок, указано в статье.

Почтовый ящик бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель также был ликвидирован. Представитель немецкого правительства заявил журналистам, что в ведомстве канцлера при увольнении или самовольном уходе лица электронные почтовые ящики удаляются спустя полгода.

В федеральном архиве ФРГ заявили изданию, что министерство не предоставляло электронные почты на хранение и не получало согласия на их удаление.