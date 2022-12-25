При взрыве бензовоза в африканском Боксбурге погибли 10 человек

Не менее 10 человек погибли при взрыве бензовоза в африканском Боксбурге. 27 жителей получили ранения, в том числе тяжелые, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, загорелась больница, которая находилась рядом с местом происшествия. Пациенты выбегали из здания в обгоревшей одежде.