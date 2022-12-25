https://news.day.az/world/1522678.html При взрыве бензовоза в африканском Боксбурге погибли 10 человек - ВИДЕО
При взрыве бензовоза в африканском Боксбурге погибли 10 человек - ВИДЕО
Не менее 10 человек погибли при взрыве бензовоза в африканском Боксбурге. 27 жителей получили ранения, в том числе тяжелые, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, загорелась больница, которая находилась рядом с местом происшествия. Пациенты выбегали из здания в обгоревшей одежде.
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