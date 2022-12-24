Карл III выставил принца Эндрю из Букингемского дворца

Король Великобритании Карл III выставил из Букингемского дворца своего младшего брата принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

"Любое присутствие [принца Эндрю] во дворце официально окончено. Король [Карл III] ясно дал это понять. Он не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе", - цитируют The Sun слова инсайдера.

Несмотря на это, принц Эндрю планирует отметить Рождество вместе с другими членами королевской семьи в Сандрингемском дворце. Ожидается, что на празднике также будут присутствовать его бывшая супруга Сара Фергюсон, а также их дочери Беатрис и Евгения с мужьями и детьми.

Отмечается, что в декабре Министерство внутренних дел Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила £3 млн. Королевский двор взял на себя оплату счета.

Принц Эндрю был лишен королевских титулов и обязанностей в мае 2020 года после того, как стали известны его близкие отношения с Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуальном насилии над несовершеннолетними. На члена королевской семьи подала в суд правозащитница Вирджиния Джуффре, которая обвинила его в домогательствах. Сын Елизаветы II выплатил ей $12 млн. в качестве компенсации.