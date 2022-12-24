Турция обратилась к НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар попросил Североатлантический альянс остановить "провокационные действия" Афин в адрес Анкары. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает агентство Anadolu.

До этого в МО Турции информировали по попытке перехвата греческой стороной турецких боевых самолетов. Инцидент произошел в ходе выполнения ими полетов в рамках миссии НАТО.

"Афины чинят беззаконие. В НАТО наконец-то должны сказать "стоп" подобным действиям. Турция выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы. Греция должна отказаться от непримиримой позиции, и вынести уроки из истории", - заявил Акар.

Также турецкий министр подчеркнул, что блок НАТО, в составе которого есть Турция, всегда будет сильной структурой.

Турция просила прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря.