Азиаты разбогатели на фоне всеобщего падения доходов в мире

Азиатские миллиардеры Гаутам Адани, Лоу Так Квонг, Колин Хуан, Ву Илин и Рави Джайпурия на фоне всеобщего снижения уровня доходов смогли в общей сумме нарастить свое состояние более чем на $90 млрд в 2022 году. Об этом пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Больше всех в 2022 году смог нарастить состояние 60-летний Гаутам Адани из Индии, владелец Adani Group. На данный момент его активы находятся на уровне $116,8 млрд, при этом лишь за 2022 год они выросли на $55 млрд.

Второе место у 74-летнего Лоу Так Квонга из Индонезии, владельца Bayan Resources. За этот год он заработал $16 млрд, а состояние составляет $25,2 млрд. Третью позицию занимает 42-летний Колин Хуан из Китая, который создал маркетплейс Pinduoduo. Его состояние - $29,6 млрд, а рост за год составил $11 млрд.

На четвертом месте 73-летний Ву Илин из Китая, глава компании Yiling Pharmaceutical. Состояние - $4,9 млрд, рост за год - $4 млрд. Его компания выпускает лекарства от вирусных инфекций, в том числе и от коронавируса, а также препараты для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, урологических и прочих заболеваний. Замыкает пятерку 68-летний Рави Джайпурия из Индии, который является главой компании RJ Corp. На данный момент его состояние оценивается в $8,9 млрд, а годовой прирост составил $3,9 млрд. Он управляет такими активами как KFC, Pizza Hut и Costa Coffee.