Китай раскритиковал оборонный бюджет США

В Китае раскритиковали оборонный бюджет США на 2023 год, подписанный американским президентом Джо Байденом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поводом для недовольства китайских властей стали негативные положения в документе в отношении Тайваня, которые нарушают принцип "одного Китая" (дипломатическое признание позиции Китая о существовании только одного китайского правительства, признание Тайваня частью Китая - прим. "Ленты.ру"). Кроме того, закон противоречит содержанию трех соглашений между Китаем и США, убеждены в КНР.

"США должны прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить фальсифицировать, искажать принцип одного Китая, а также прекратить двигаться по неверному и опасному пути", - говорится в заявлении официального представителя МИД КНР.

Акт полностью игнорирует факты, раздувает тему "китайской угрозы" и грубо вмешивается во внутренние дела Китая, что, по мнению политиков, совершенно недопустимо. В ответ на подписание Байденом бюджета китайская сторона заявила о готовности принять решительные меры для надежной защиты своего суверенитета, безопасности и интересов.