Санта-Клаус начал 67-е турне по миру для вручения подарков

Санта-Клаус начал свое 67-е путешествие по миру, чтобы поздравить всех жителей планеты с Рождеством, а также раздать детям подарки. Об этом сообщили в объединенном командовании ПВО США и Канады (NORAD).

Как следует из сообщения командования в соцсетях, путешествие началось с Новой Зеландии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

За передвижением волшебника по миру следят американские и канадские военные, также за ним можно наблюдать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org. При этом сейчас на карте путь Санты не отображается, поскольку в работе сервиса произошел технический сбой. Специалисты NORAD обещают в скором времени ликвидировать неполадки.

Проект "NORAD следит за Сантой" запустили в 1955 году после призыва одного из крупных универмагов США позвонить Санта-Клаусу. Из-за того, что номер написали с ошибкой, на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).