Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке

Интернет-пользователи из Германии резко отреагировали на высказывания главы немецкой партии ХДС Фридриха Мерца о его способах экономить энергию в условиях энергокризиса. Об этом сообщает Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее Мерц заявил, что в качестве украшения для рождественской елки использует настоящие свечи. По его мнению, уже одно это якобы "естественным образом повышает температуру в помещении".

Многие немецкие пользователи Сети негодуют и возмущаются из-за рекомендаций главы ХДС. По их мнению, подобный "метод обогрева" увеличивает риск возгорания, уровень углекислого газа, долю частиц сажи и многое другое.

"А зачем отопление? Одно только повышение артериального давления, вызванное такими заявлениями, греет сердце", - пошутил интернет-пользователь из Германии.

"Невыносимо, с каким презрением политическая элита смотрит свысока на простой народ", - подчеркнул другой юзер.

"Как пожарный я хотел бы поблагодарить вас от имени всех моих товарищей за блестящее замечание о свечах. Помимо обогревательных одеял, вентиляторов, старых печей с закопченными выхлопными трубами и прочего, это прекрасно дополняет причины возгорания. Вместо явной кампании за постоянную ядерную энергетику у нас тут снова зеленая жижа", - отметил комментатор.

"Я в шоке от такого нелепого предложения - якобы обогревом с помощью зажигания множества свечей в закрытых помещениях! Это увеличивает риск возгорания, уровень углекислого газа, долю частиц сажи и многое другое! Посмотрим, что скажут жильцы, когда из-за низкой температуры в помещении на стенах появится массовая плесень!"- негодует немецкий пользователь.

"Ну да, когда дерево сгорит, будет еще теплее", - пошутил юзер.