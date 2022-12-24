Эрдоган пообещал поделиться «интересными новостями» по теме газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 26 декабря объявит турецкому народу "хорошие и интересные новости" по газовой теме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы работаем день и ночь, чтобы подключить газ, обнаруженный нами в Черном море, к нашей национальной системе. В понедельник мы поделимся с нашей нацией новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу", - сказал он.

По словам Эрдогана, у правительства страны будут "хорошие новости" для граждан после введения "черноморского газа" в эксплуатацию.

Ранее Эрдоган на церемонии введения в эксплуатацию новых мощностей подземного газохранилища Силиври в районе Стамбула заявил, что его страна планирует в кратчайшие сроки стать глобальным центром ценообразования на газ.