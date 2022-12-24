Эрдоган пообещал поделиться «интересными новостями» по теме газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 26 декабря объявит турецкому народу "хорошие и интересные новости" по газовой теме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы работаем день и ночь, чтобы подключить газ, обнаруженный нами в Черном море, к нашей национальной системе. В понедельник мы поделимся с нашей нацией новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу", - сказал он.
По словам Эрдогана, у правительства страны будут "хорошие новости" для граждан после введения "черноморского газа" в эксплуатацию.
Ранее Эрдоган на церемонии введения в эксплуатацию новых мощностей подземного газохранилища Силиври в районе Стамбула заявил, что его страна планирует в кратчайшие сроки стать глобальным центром ценообразования на газ.
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