По США ударил снежный мегашторм

Это ледяное Рождество американцы запомнят надолго. Его уже назвали, пожалуй, самым холодным за последние десятилетия. Исторический снежный апокалипсис парализовал жизнь миллионов жителей по всей стране. Города занесло снегом, столбики термометров опустились ниже нуля почти на всей территории США, даже там, где всегда жара. О последствиях разгула стихии рассказывает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Это штат Огайо, где крупная трасса выглядит так, как будто по ней прошёлся мощный торнадо. В самой массовой аварии этой зимы столкнулись больше 50 машин. Легковушки придавлены фурами. Спасатели помогают детям выбраться из застрявших в ловушке автомобилей.

"Четыре человека погибли в этой аварии, и еще многие пострадали. Погодные условия очень суровые", - говорит сержант патруля Огайо Райан Пурпура.

Рекордный снежный шторм метеорологи уже окрестили "бомбическим". И это не шутка. Масштабы его последствий поражают. И на земле, и в воздухе. В штате Вирджиния пилот мучительно долго пытался посадить самолет. Мешал сильный ветер.

По всей стране крупнейшие аэропорты отменили тысячи рейсов. Кому-то не только Рождество, но, возможно, и Новый год придется встретить на чемоданах, ведь шторм будет лишь усиливаться.

Больше всех снежный удар ощутил штат Нью-Йорк. Нагляднее всего происходящий там хаос иллюстрируют эти кадры с местного телевидения.

- Пол, вот это погодные условия. Где вы?

- Это то, что происходит прямо сейчас. Я стою в сорока метрах от камеры. Видимость ужасная. Жители пытаются идти по улицам, но это почти невозможно. Но за все время здесь проехали всего три машины.

- Пол, это невероятно. Я не видела, что ты в кадре пока ты не подошел ближе.

Полтора миллиона человек остались без электричества. Население власти буквально умоляют сейчас лишний раз не рисковать своим здоровьем и жизнью. В результате разгула стихии уже погибли 17 американцев.

"Мое послание жителям Нью-Йорка простое: защитите себя, защитите свои семьи. Не выезжайте, пока дороги не откроют", - заявила губернатор штата Кэти Хочул.

Но в занесенном снегом городе Буффало, где замерзли даже причалы, уже нашлись смельчаки, которые отважились кататься на серфе в ледяной воде. В то время как мало кто решается сейчас лишний раз выходить на улицу.

Мороз добрался и до южных штатов. Самое холодное Рождество за последние 30 лет ждут в теплой Флориде. В техасском Эль-Пасо, куда недавно прибыла очередная партия мигрантов, температура упала до минус 9. И сейчас там хуже всего непривыкшим к такой погоде нелегалам из Латинской Америки, которые фактически живут на улице. И кутаются во все, что попадет под руку.