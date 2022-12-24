Талибы расстреляли и избили протестующих студентов-мужчин

Силы безопасности контролирующего Афганистан "Талибана" разогнали участников митинга, которые протестовали против запрета на обучение женщин в университетах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

Протесты проходят в различных афганских городах с начала текущей недели, когда местные власти запретили женщинам учиться в вузах.

Так, 24 декабря женщины вышли на митинг в городе Герат. Примерно 100-150 из них следовали к офису властей Афганистана и скандировали: "Образование - это наше право!" Силы безопасности "Талибана" применили против них водометы.

После появления водометов протестующие с криками разбежались к зданиям, прячась от напоров воды. Но позже женщины возобновили шествие и кричали "позор".

Также известно, что талибы стреляли и избивали студентов-мужчин, не сдавших экзамены в знак протеста против данного запрета.

Многие мусульманские государства раскритиковали принятый в Афганистане запрет. Например, в Турции заявили, что соответствующие решения не имеют ничего общего с религией и с гуманностью.