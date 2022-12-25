Парижского стрелка перевели в психбольницу

Полиция перевела в психиатрическую больницу 69-летнего пенсионера, который 23 декабря убил трех курдов возле культурного центра в Париже. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BFM.

Обвиняемый был доставлен в психиатрическую лечебницу Главного управления полиции. Отмечается, что состояние здоровья стрелка не допускает его пребывания в следственном изоляторе.