https://news.day.az/world/1522792.html Парижского стрелка перевели в психбольницу
Парижского стрелка перевели в психбольницу
Полиция перевела в психиатрическую больницу 69-летнего пенсионера, который 23 декабря убил трех курдов возле культурного центра в Париже. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BFM.
Обвиняемый был доставлен в психиатрическую лечебницу Главного управления полиции. Отмечается, что состояние здоровья стрелка не допускает его пребывания в следственном изоляторе.
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