Турция уничтожила до 4 тыс. террористов

С начала года в Турции, а также на севере Ирака и Сирии, ликвидированы в целом 3 982 террориста. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече по итогам года с представителями СМИ в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В качестве примера успешных шагов Анкары по устранению угрозы терроризма, Акар привел операцию Pençe-Kilit, продолжающуюся с 18 апреля текущего года в трех районах севера Ирака.

По его словам, в рамках операции Pençe-Kilit на иракской территории нейтрализованы уже 506 террористов, уничтожено до 2 тыс. мин и иных взрывных устройств. Разрушено около 600 укрытий, тоннелей и входов в пещеры

​​​​​​​Хулуси Акар сообщил далее, что в течение 2022 года предотвращено 256 199 попыток незаконного пересечения государственной границы Турции. Задержаны восемь тысяч нелегальных мигрантов и 820 террористов, которых передали правоохранительным структурам.

Турецкий министр рассказал также о шагах Анкары по устранению продовольственного кризиса в мире. Министр отметил, что по состоянию на 24 декабря по зерновому коридору из портов Украины экспортировано около 15 млн тонн агропродукции.

Кроме того, глава оборонного ведомства вновь отверг утверждения о наличии запрещенного оружия на вооружении ВС Турции. "Повторяю еще раз: турецкая армия не обладает химическим оружием. Турецкий народ не простит тех, кто пытается клеймить армию лживыми утверждениями", - заверил он.

Хулуси Акар коснулся темы напряженности в регионе, связанной с провокациями соседней Греции. "Афины чинят беззаконие. В НАТО наконец-то должны сказать "стоп" подобным действиям. Турция выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы. Греция должна отказаться от непримиримой позиции, и вынести уроки из истории", - сказал глава Минобороны Турции.

"Блок НАТО в составе которого есть Турция - всегда будет сильной структурой", - подчеркнул министр.

Хулуси Акар рассказал о совместных учениях с дружественными странами и государствами-союзниками.

Он отметил, что только с Азербайджаном в текущем году было проведено 12 различных учений. "Поддержка Анкарой Баку будет продолжена", - заявил он.

Относительно вероятности трехсторонней встречи министров обороны Турции, Сирии и РФ, Акар сказал, что предпринимаются все шаги по обеспечению интересов Турции. "Мы нацелены на максимальное полное использование возможностей как дипломатии, так и ситуации на местах", - отметил турецкий министр.

Хулуси Акар подчеркнул при этом, Анкара не намерена игнорировать угрозы, исходящие с севера Сирии.