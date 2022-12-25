https://news.day.az/world/1522798.html Стрельба в Великобритании - есть погибший и пострадавшие
Стрельба в Великобритании - есть погибший и пострадавшие
По меньшей мере один человек погиб, еще несколько пострадали в субботу в результате стрельбы в графстве Мерсисайд. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным правоохранительных органов, женщина умерла от ранения, "соответствующего огнестрельному". Трое мужчин доставлены в больницу.
Сотрудники полиции графства были вызваны в гостиницу Lighthouse Inn, расположенную недалеко от Ливерпуля, в субботу около 23:50 по местному времени (03:50 GMT в воскресенье) после получения информации о выстрелах.
Стражи порядка Мерсисайда приступили к расследованию дела об убийстве.
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