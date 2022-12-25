В ООН раскритиковали запрет женщинам Афганистана работать в НПО

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик передал заявление Антониу Гутерриша, в котором генсек ООН критикует запрет женщинам Афганистана работать в НПО, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о распоряжении... движения "Талибан", запрещающем женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Это решение подорвет работу многочисленных организаций, работающих по всей стране и помогающих наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам", - заявил Дюжаррик.