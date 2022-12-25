https://news.day.az/world/1522800.html В ООН раскритиковали запрет женщинам Афганистана работать в НПО
В ООН раскритиковали запрет женщинам Афганистана работать в НПО
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик передал заявление Антониу Гутерриша, в котором генсек ООН критикует запрет женщинам Афганистана работать в НПО, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о распоряжении... движения "Талибан", запрещающем женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Это решение подорвет работу многочисленных организаций, работающих по всей стране и помогающих наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам", - заявил Дюжаррик.
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