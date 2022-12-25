На севере Японии обесточены 19 тыс. домов, власти организовали работу центров эвакуации, сообщает телеканал NHK.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, проблемы с энергоснабжением отмечаются в префектуре Хоккайдо, в городах Момбэцу (13,5 тыс. домов), Оуму (3 тыс. домов) и Окоппэ (2,6 тыс. домов), по данным компании Hokkaido Electric Power Co.

На данный момент неизвестно, по какой причине пропало электричество, власти открыли пункты временного размещения жителей. Там размещено уже несколько десятков тысяч человек.

На острове Хоккайдо отмечаются сильные снегопады, из-за чего отмечаются проблемы с сотовой связью и работой высокоскоростных поездов.