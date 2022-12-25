https://news.day.az/world/1522805.html Комитет по делам здравоохранения Китая перестал публиковать данные о СOVID-19
Комитет по делам здравоохранения Китая перестал публиковать данные о СOVID-19
Комитет по делам здравоохранения Китая перестал публиковать данные о СOVID-19, теперь эту информацию будет выпускать китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Начиная с сегодняшнего дня ежедневная информация об эпидемической ситуации больше публиковаться не будет", - указано в официальном сообщении.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что в Китае ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 находится под контролем.
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