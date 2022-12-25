https://news.day.az/world/1522811.html Маск призвал "держать порох сухим"
Маск призвал "держать порох сухим"
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск посоветовал "держать порох сухим" из-за риска возникновения массовой паники на фондовом рынке. Об этом сообщили в Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Я бы действительно посоветовал людям не иметь маржинального долга на волатильном фондовом рынке и, знаете, с денежной точки зрения держать порох сухим", - отметил глава Twitter в подкасте.
По его словам, это необходимо для того, чтобы не оказаться в "довольно экстремальной ситуации на падающем рынке".
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