Маск призвал "держать порох сухим"

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск посоветовал "держать порох сухим" из-за риска возникновения массовой паники на фондовом рынке. Об этом сообщили в Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я бы действительно посоветовал людям не иметь маржинального долга на волатильном фондовом рынке и, знаете, с денежной точки зрения держать порох сухим", - отметил глава Twitter в подкасте.

По его словам, это необходимо для того, чтобы не оказаться в "довольно экстремальной ситуации на падающем рынке".