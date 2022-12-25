Энергооператор на северо-востоке США призвал экономить электричество

Энергетический и сетевой оператор Новой Англии (региона, находящегося на северо-востоке Соединенных Штатов), объявил режим чрезвычайного положения первого уровня. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Bloomberg.

Также жителей северо-востока США попросили меньше пользоваться электричеством из-за сильного снежного шторма.

"Мы объявили режим энергетической осторожности в регионе и призываем к сократить потребление из-за возможной неожиданной потери генерации", - подчеркнул Какли.

По его словам, сейчас спрос на электричество в регионе со стороны населения превышает возможности оператора. Также спотовые цены на электроресурсы повысились до рекордных $1800 за МВт·ч.