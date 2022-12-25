Очередной этап операции Eren Abluka охватил четыре провинции Турции

Восемнадцатый этап осенне-зимней фазы антитеррористических операций Eren Abluka охватил районы провинций Диярбакыр, Бингель, Муш и Батман. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, в операции задействованы 3 650 сотрудников правоохранительных органов.

Министр заверил, что борьба с терроризмом продолжится вплоть до ликвидации последнего члена преступных организаций.