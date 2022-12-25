https://news.day.az/world/1522817.html Очередной этап операции Eren Abluka охватил четыре провинции Турции
Очередной этап операции Eren Abluka охватил четыре провинции Турции
Восемнадцатый этап осенне-зимней фазы антитеррористических операций Eren Abluka охватил районы провинций Диярбакыр, Бингель, Муш и Батман. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
По его словам, в операции задействованы 3 650 сотрудников правоохранительных органов.
Министр заверил, что борьба с терроризмом продолжится вплоть до ликвидации последнего члена преступных организаций.
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