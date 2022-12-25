Число случаев COVID-19 в мире превысило 656,9 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 656 млн 973 тыс. 775, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 678 тыс. 316 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Германия и Бразилия.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 857,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 333 человека, в Индии - 377 во Франции - 2 457, в Германии - 1 917, в Бразилии - 3 217.