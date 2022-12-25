https://news.day.az/world/1522845.html В Париже продолжаются протесты - ВИДЕО
В Париже продолжаются протесты - ВИДЕО
В Париже с новой силой разгорелись столкновения на манифестации курдов.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотни демонстрантов устроили настоящий хаос в центре города. Они бросают камни и палки в витрины зданий, громят остановки и поджигают автомобили. Полицейские пытаются дать отпор нарушителям - в ход идет слезоточивый газ.
Из-за погромов пострадали свыше 30 полицейских, арестованы 11 нарушителей.
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