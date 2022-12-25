Оценили вероятность ЕС попасть в газовую зависимость от Катара

Страны Европейского союза (ЕС) в любом случае будут зависеть от других государств-поставщиков энергоресурсов. Такое мнение в разговоре с "Лентой.ру" высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, передает Day.Az.

Он объяснил причины такого положения дел в Европе. По словам аналитика, есть два вида зависимости: потенциальная зависимость, а есть реальная.

"Потенциальная заключается в том, что они сделали ставку на возобновляемую энергетику. Возобновляемая энергетика - это солнечные панели, ветрогенераторы. Они попали в очень сильную зависимость от Китая, потому что больше 70 процентов устанавливаемых в Европе солнечных панелей китайского производства. Поэтому, борясь с зависимостью от российского газа, они попали в зависимость от Китая", - оценил ситуацию Сергей Правосудов.

Газовый вопрос

Если страна отказывается от одного поставщика газа по политическим причинам, соответственно, она вынуждена покупать у другого. Именно из этого исходят авторы материала Die Welt, когда говорят о вероятности Германии попасть в зависимость от Катара, считает специалист.