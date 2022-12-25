Нелегальных мигрантов направили к резиденции вице-президента США Харрис

В США обострившийся миграционный кризис буквально "постучался" в дверь вице-президента Камалы Харрис. Прямо к ее резиденции в Вашингтоне привезли два автобуса с нелегалами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Люди были легко одеты и дрожали от холода, пока не прибыли волонтеры и не раздали всем теплые одеяла.

Неизвестно, кто стоит за этой акцией. Однако, по данным CNN, беженцев направил к дому Харрис лично губернатор Техаса. Так он хотел привлечь внимание к проблеме, на которую в Белом доме старательно закрывают глаза.

Ранее вице-президент утверждала, что граница США "в безопасности". При том, что у рубежей страны уже творится хаос, а миграционные центры переполнены.

Незаконно проникнуть в Америку пытаются тысячи переселенцев. Служба нацбезопасности США буквально умоляет потенциальных беженцев не пытаться пересечь границу хотя бы в эти выходные, заявив, что они рискуют жизнью из-за похолодания.