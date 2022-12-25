Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали рождественский рисунок старшего сына

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали в соцсетях рождественский рисунок старшего сына. Девятилетний Джордж изобразил пятнистого оленя с птицами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Счастливого Рождества! Нарисовано Джорджем", - отметили принц и принцесса Уэльские.

Фолловеры королевской семьи оценили работу мальчика: "Похоже, кто-то унаследовал мамин талант", "Рисунок прекрасен", "Еще один талантливый человек в семье. Дедушка Чарльз может гордиться", "Это просто потрясающе", "Какая прекрасная картина", "Удивительно, для 9-летнего ребенка, очень талантлив, как и его мама", "Вау! Впечатляет", "Браво, Джордж", "Очень красивый олень".

Супруги помимо Джорджа воспитывают семилетнюю дочь Шарлотту и четырехлетнего сына Луи. Старшие дети пары учатся в престижной школе Ламбрук в Беркшире. Королевский биограф Кэти Николл утверждает, что в свои девять лет принц Джордж "уже точно знает, кто он такой". В частности, она рассказывала, как однажды он дерзко ответил однокласснику, который ему перечил. Мальчик заявил, что ему лучше поберечься, ведь его отец будущий король.