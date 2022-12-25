Дочь Кейт Миддлтон покорила сердца британцев

Принцесса Шарлотта покорила сердца британцев своей реакцией на дань уважения медвежонка Паддингтона покойной королеве Елизавете II, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Вестминстерском аббатстве прошла рождественская служба, на которой собрались все высокопоставленные члены королевской семьи. В этом году служба была посвящена королеве Елизавете II, так как королевская семья проводит свое первое Рождество без покойного монарха. Принц и принцесса Уэльские взяли с собой на службу старших детей - 9-летнего Джорджа и 7-летнюю Шарлотту. Одним из гостей мероприятия стал британский актер Хью Бонневиль, сыгравший в фильмах о Паддингтоне: он прочитал отрывок из книги о своем герое, почтив память покойной Елизаветы, которая участвовала в скетчах со знаменитым британским медведем. В этот момент принцесса Шарлотта буквально просияла, вспомнив о любви своей прабабушки к Паддингтону.

Зрители службы были восхищены поведением маленькой принцессы и посвятили ей множество постов в Twitter.

"Я плохо справляюсь с Рождеством и обычно проливаю много слез, но мне стало теплее, когда я увидел, как маленькая принцесса Шарлотта улыбается, услышав про медвежонка Паддингтона", "Спасибо, Шарлотта, за то, что заставила меня улыбнуться", "Волнение принцессы Шарлотты, когда она услышала слова "Медвежонок Паддингтон", было бесценным!", "Выражение лица принцессы Шарлотты было просто восхитительным. Наконец-то это похоже на Рождество", - написали пользователи сети.