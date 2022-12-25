ВМС Китая провели учения со стрельбами около Тайваня

Военно-морские силы Китайской Народной Республики (ВМС), а также другие виды войск государства провели военные учения и патрулирование около острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"25 декабря около острова Тайвань Вооруженные силы КНР осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск. Также состоялись военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов", - сообщил Ши И.

22 декабря стало известно, что Тайвань активизировал свои ВВС в ответ на вхождение в юго-восточную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова 39 китайских боевых самолетов.

До этого сообщалось, что Китай направил в зону ПВО Тайваня 18 стратегических бомбардировщиков, несущих ядерные боеголовки.