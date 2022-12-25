https://news.day.az/world/1522882.html Министр обороны Турции проинспектировал части на границе с Сирией
Министр обороны Турции проинспектировал части на границе с Сирией
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск прибыл с инспекцией на границу с Сирией, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Вместе с министром в Хатай прибыли глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий ВВС Турции генерал Муса Авсевер, командующий ВМС Турции Эрджумент Татлыоглу и командующий ВВС Турции Атилла Гюлан.
Акара и командующих турецкой армией встретили командир 2-го корпуса генерал Метин Гюрак и другие уполномоченные лица.
Далее делегация во главе с Акаром направилась к границе, и посетила штаб операции "Весенний щит".
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