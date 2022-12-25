Папа римский заявил об "остром недостатке мира"

Папа римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") заявил об острой нехватке мира на планете и воззвал к прекращению боевых действий на Украине, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Понтифик поздравил с Рождеством всех верующих и призвал к солидарности с украинцами.

Папа Франциск призвал последовать по пути Иисуса, который открыл "проход из закрытого мира, угнетенного мраком вражды и войны, в мир открытый, свободный для жизни в братстве и в мире".

Для этого нужно освободится от тяжестей, мешающим идти за Христом: привязанности к власти и деньгам, гордыни, лицемерия и лжи, продолжил он.

Понтифик заявил об "остром недостатке мира" в различных регионах и "театрах Третьей мировой войны": Сирии, Святой Земле, Иране, Гаити, Мьянме и Йемене.

Он призвал сидя за рождественским столом подумать о голодающих в условиях, когда большое количество продовольствия тратится впустую, а ресурсы идут на оружие.

Также он заявил, что целые страны оказались под угрозой голода - Афганистан и регион Африканского Рога, и заявил о необходимости сделать еду инструментом мира.