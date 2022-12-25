Активисты в Германии пытались сорвать богослужение

В Германии активисты движения "Последнее поколение" пытались сорвать протестантскую службу в Штутгарте, которая должна была транслироваться в прямом эфире в канон Рождества, однако богослужение показали в записи, а они оказались перед закрытыми дверями. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По наводке стало известно, что группа "Восстание последнего поколения" хотела сорвать трансляцию. Поэтому служба была записана накануне и транслировалась вместо прямого эфира", - сказано в сообщении.

Позже восемь активистов собрались перед закрытой церковью, после чего сотрудники прихода вызвали сотрудников полиции, которые выписали им запрет на нахождение вблизи храма.

21 декабря в немецком городе Эссен экоактивисты совершили ложные вызовы экстренных служб в течение одного дня. По предварительным данным, активисты сообщили о предполагаемой утечке газа в жилом доме и о человеке, "залитом кровью". Однако на месте правоохранители не обнаружили ни того, ни другого.